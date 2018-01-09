Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstatistikler, 2017’deki alışveriş tercihleri ve trendlerini ortaya koydu. Hopi’nin istatistiklerine göre, 2017’de en çok ayakkabı satılırken, onu pantolon ve tişört izledi. En çok alışverişi erkekler yaparken, en çok alışveriş edilen saat 17.00, ay aralık, gün ise pazar oldu. 2017’deki alışverişlerin 3’te biri İstanbullular tarafından yapıldı. Hopi’yi en çok kullanan kişi, 3 ayrı şehirdeki 17 ayrı mağazada 378 işlem yaptı. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’u, sadece bir markadan alışveriş yaptı.