Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul projesi nerede yapılacak? sorusunun cevabı bu haberde. İstanbul'da yapılması beklenen ve Erdoğan'ın ''En büyük hayalim'' dediği Kanal İstanbul'un güzargâhı belli oldu. İstanbulluların merakla beklediği Kanal İstanbul Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek projenin güzergâhlarını merak edenler haberimize bakabilir. İşte Kanal İstanbul güzergâhları 2018 ile ilgili detaylar...

Kanal İstanbul projesi nerede yapılacak?

Türkiye’nin 2023 hedefi yolundaki dev projelerden biri Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Türkiye’nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek Kanal İstanbul 45.2 km uzunluğunda olacak.

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'un son planlarına ulaşıldı. Binlerce geminin tehdit ettiği İstanbul Boğazı'na alternatif oluşturma fikri artık hayal olmaktan çıkıyor ve hızla gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci de başlatıldı. Hazırlanan 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti. Ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu. İşte detaylar: