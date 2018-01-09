Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SPK, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüphe olduğu gerekçesiyle 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirildi. BeyazHisseleri iki ayda 13 kat artan şirkete SPK operasyonu...

Filo’nun hisseleri de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışa kapatılırken, Borsa İstanbul yönetimi de SPK’nın Beyaz Filo hissesi kararı sonrası, Tera Menkul Değerler’in Beyaz hisselerindeki piyasa yapıcılık faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

Operasyonu ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde şu açıklama yer aldı: “Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde“

İşlem Yasağı Süresi: 6 Ay



* BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle;



- Kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,



- Tek fiyat yöntemiyle”



TERA MENKUL’E YASAK



Borsa İstanbul’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ise şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulunun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca: Borsa İstanbul’un 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süreyle getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle BEYAZ.E işlem sırasına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilmiş ve tek fiyat yöntemi uygulamaya alınmıştır. Tek fiyat yöntemi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları uyarınca BEYAZ.E sırasında Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen piyasa yapıcılık faaliyetine son verilmiştir.” Hürriyet