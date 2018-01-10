Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, Bitcoin’e rakip olarak Turcoin’i üretmeye başladı. Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Turcoin, Bitcoin gibi blok zincir ‘blockchain’ ağına bağlı Cryptonight teknolojisi ile geliştirildi. Turcoin’i, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden ayıran özelliği ise 3 milyondan fazla ön ödemeli kart kullanıcısının anında kullanmaya başlayacağı, Ripple Teknolojisinin bir çok türevini de içinde barındıran bir teknolojik yapıya sahip olması. İlk ve tek yerli Turcoin’in hem cüzdan, hem de dijital para olarak kullanılan bir sistem olduğunu belirten Sadun Kaya “Normal cüzdanınızdaki para gibi sadece bir şifre ile istediğiniz bankadan nakite çevirebiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde cebinizdeki parayı o ülkenin kuruna göre çevirip işlem yapabilirsiniz, ya da internet üzerinden istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Aynı zamanda turcoin gün geçtikçe artarak kar yapmanızı sağlıyor. Cebinizdeki para harcadıkça azalır ama bu coinler harcadıkça çoğalıyor” diye konuştu.



DİJİTAL PARALAR SAVAŞACAK

Önümüzdeki 5 yıl içinde kripto paraların kağıt paraların yerini dolduracağını öngördüklerini ifade eden Sadun Kaya “Ekonomik savaşların yerini kripto paraların yer aldığı dijital ve teknolojik savaşlar alacak. Kripto paralara hakim olan, dünyaya da hâkim tek güç olacak. Operasyonlar bunlarla gerçekleşecek” değerlendirmesini yaptı.

Sanal para hesabı nasıl açılır?

Sanal para için alım-satım yapabileceğiniz bir hesabınızın olması gerekiyor. Mesela bunun için Türkiye’de Paribu, Koinim, BTCTürk gibi yerli borsalarda hesap açabilirsiniz. Ancak sitelerin hacklenme ihtimaline karşı paranızı sanal cüzdan vasıtasıyla internet bağlantısı olmayan bilgisayarlarda saklayabilirsiniz. Öte yandan Android ve İOS işletim sistemini kullanan telefonlara yüklenen bitcoin cüzdanları da bulunuyor. Anacak online hizmet veren sanal cüzdanların da hack’lenme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla offline ortamda saklanması en güvenilir seçenek olarak öne çıkıyor.