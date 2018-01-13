Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar, Kasım 2017’de, bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretiminin 178 bin 898 tona, tavuk yumurtası üretiminin de 1 milyar 667 milyon adede yükseldiğini bildirdi. Türkiye’nin milyarlarca dolarlık ithalat yapan Orta Doğu pazarına en yakın ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar; bu fırsatın değerlendirilerek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlar bulunmasının, sektörün geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. Kanatlı sektörünün çok daha fazla döviz kazandıracak bir üretim alanı olduğunu vurgulayan Bayraktar “Kazan-kazan mantığına dayanan bir üretim şekli olmalı” dedi.