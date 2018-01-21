Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen finans devlerinden Bank of China’nın (BOC) Türkiye iştirakinin Genel Müdürü Ruojie Li; Çin’in, “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde en önemli ülkelerden olan Türkiye’deki altyapı yatırımlarının finansmanına talip olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve genç nüfusuyla önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Li, Türkiye’deki uzun vadeli varlığının sadece Türk ekonomisini değil, aynı zamanda “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminin parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğine inandıklarını anlattı.

İPEK YOLU HEYECANI

Li, “Türk ekonomisinin ve Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin uzun vadeli geleceğine yürekten inanıyoruz. ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ girişimi, Türkiye’ye yatırım kararı almamızda en önemli etken. İpek Yolu’nun tekrar canlandırılmasını hedefleyen bu girişimin en önemli parçası, Türkiye. Ayrıca Çin, Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. BOC’nin Türkiye operasyonlarına hazırlanması, Çin ve Türk hükümetleri tarafından da memnuniyetle karşılandı ve teşvik edildi. Genç bir nüfusa sahip olmak, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda giderek büyüyen bir ekonomiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bir banka için büyüyen bir ekonomi, iş fırsatları için doğru yerdir. 2011-2016 arasında da BOC grubu, Türkiye’de yerel projeler ve kurumsal müşteriler için 2,5 milyar dolarlık finans sağladı. Türkiye’ye daha çok yatırım yapmak için Çinli girişimcilerin ve finansal kurumların teşvik edilmesinde büyük gayret gösterdik” dedi.

Hem para hem inşaat desteği

Bank of China Türkiye Genel Müdürü Ruojie Li “Türkiye’deki kredi portföyünü hızlı ve sağlıklı bir şekilde artırmak için agresif plana sahibiz. Doğru birleşme ve devralmalar yoluyla, Türkiye’deki varlıklarımızı da artırmak istiyoruz. Özellikle Türkiye’deki altyapı projelerini finanse ederek köprü görevi göreceğiz. Çinli şirketler, bu projelere yatırımcı veya yüklenici olarak katılacaktır ve bankamız bu projelerde finansman ortağı olacak. Ayrıca BOC’nin Türkiye’deki faaliyetleri, iki ülke arasındaki ticaret hacmini, özellikle de Türkiye’den Çin’e olan ihracatı artıracaktır. Türkiye’nin borçlarının millî gelire oranı, diğer ülkelere göre oldukça düşük. Ülkedeki finansal sistem çok güçlü. Şoklara oldukça dirençli. Burada üretim ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini gözlemledik” dedi.