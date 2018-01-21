Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Misafirlerine onlarca araç kiralama firması arasından fiyat, marka, model ve araç özelliklerini kıyaslayarak iki dakika içerisinde kiralama yapabilmesini sağlayan yolcu360.com, seyahat planının değişmesi hâlinde yüzde 100 para iade garantisi sunuyor. yolcu360.com web sitesinin yanı sıra iOS ve Android mağazalardan da indirilerek kullanılabiliyor.