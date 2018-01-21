Misafirlerine onlarca araç kiralama firması arasından fiyat, marka, model ve araç özelliklerini kıyaslayarak iki dakika içerisinde kiralama yapabilmesini sağlayan yolcu360.com, seyahat planının değişmesi hâlinde yüzde 100 para iade garantisi sunuyor. yolcu360.com web sitesinin yanı sıra iOS ve Android mağazalardan da indirilerek kullanılabiliyor.
Yolcu360, 9 taksitle araç kiralama imkânı sunuyor
21.01.2018 - 04:10 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlük araç kiralama platformu yolcu360.com misafirlerinin güvenle araç kiralayıp 9 taksitle ödeme yapabilmesini sağlıyor.
Etiketler : kiralık araç,
537982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/537982.aspx
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