Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Tüketici elektroniği ve dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren ATMACA Grubu, TV’de yüzde 10 pazar payına ulaşan Sunny markası ile yılda 750 bin adet televizyon üretiyor. Türkiye’de satılan her 10 Samsung televizyondan dört tanesi Sunny’nin Esenyurt’taki 110 bin metrekarelik fabrikasında üretiliyor. Atmaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, 30 yıl önce babası Hayrettin Atmaca’nın bir evin içinde uzak doğudan getirilen walkman montajıyla işe başladıklarını belirterek “Babam 1988’de Ağrı’dan İstanbul’a geliyor. Tahtakale’de bir dükkân kiralıyor, bir yıl sonra bir arkadaşı ile Çin’e gidiyorlar. Hong Kong’da Sunny isminde bir firma buluyor, ismimiz buradan geliyor. Turgut Özal o dönemler yeni bir yasa çıkartmıştı: Türkiye’ye demonte ürün getirip montajını Türkiye’de yaptığınız zaman size vergi avantajı sağlanıyordu. Müzik seti, hesap makinesi, walkmanler hep demonte, parçalar hâlinde geliyor. Annem, amcam, babam, kardeşlerim birlikte montaj yapardık” dedi. Bugün Esenyurt’ta 50 milyon dolar yatırımla 115 bin metrekare alana kurdukları fabrikada 200 bini Samsung, toplam 750 bin televizyon ürettiklerini anlatan Atmaca “10 bin televizyon satarken 2 milyon televizyon üretecek yatırım yaptık. Bugün plastik çerçeve, strafor ve elektronik kartları kendimiz üretiyoruz. OLED ve 4K teknolojisine uygun üretim yapıyoruz. Türkiye’de vatandaş nezdinde bir cihazın yerli olmasının pek bir karşılığı yok. Sunny markası da yabancı biliniyor ancak yüzde 100 yerli markayız” diye konuştu.



AR-GE’YE YATIRIM YAPIYORUZ

Türkiye’de televizyon pazarının yenileme pazarına dönüştüğünü, bir ihtiyaçtan ziyade zevk nedeniyle değiştirildiğini vurgulayan Atmaca sözlerine şöyle devam etti: Yatırımın büyük kısmını AR-GE’ye ayırıyoruz. 40 mühendis istihdam ediyoruz. Bizim en küçük rakibimiz bile bir dünya devi. Rekabet için AR-GE şart. Devlet de destek veriyor. AR-GE olmazsa silinirsiniz. Onlarca yerli teknoloji markası kendini yenileyemediği için yok oldu. Vidasız süpürge geliştirdik. Aynı motor gücü ile rakiplerinden daha etkili süpürüyor. Bu AR-GE sayesinde oldu.

Türkiye’nin televizyon üretimi konusunda dünyadaki en güçlü ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Atmaca “Türkiye’de yılda 20 milyona yakın televizyon üretiliyor. Yabancı markaların yüzde 50’ye yakın pazar payı var. Evleri geçtim, köy kahvelerinden devlet kurumlarına kadar hangisinde Arçelik, Vestel, Sunny göreceksiniz? Bunun neresi normal? Türkiye, yabancı markalar ile aynı kalitede, aynı teknolojide televizyon üretebiliyor. Bu çok acı” diye konuştu.

İÇERİDE BÜYÜYECEĞİZ

Önümüzdeki dönemde pazar payı ve üretim hedefini arttırdıklarını belirten Atmaca, üretim miktarını 900 bine çıkaracaklarını kaydetti. Yurt dışına sınırlı sayıda televizyon sattıklarını ancak asıl hedeflerinin iç pazar olduğunu vurgulayan Atmaca “Küçük ev aletlerinden cep telefon üretimine kadar birçok alanda varız. Fakat asıl odağımız televizyon. Yatırımlarımız bu çerçevede devam edecek” dedi.