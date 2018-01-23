Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Bu parayı almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı.

DOĞUM YAPAN ANNEYE MAAŞ DEVLETTEN

Ayrıca çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Geçen yıl 4 bin 424 lira olan en düşük ödeme, bu yıl 5 bin 50 liraya çıktı. Takvim'deki habere göre, ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş görmezlik ödeneği olmak üzere toplamda 5 bin 499 lira tutarında ödemeden yararlanıyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Doğum yardımını yapacak olan makam Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Başvuruları aşağıda belirtilen makamlara yapacaksınız.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,

Sosyal Hizmet Merkezlerine yapacaktır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Başvuruları bizzat yapabileceğiniz gibi, posta yada kargo vasıtası ile de yapabilirsiniz.

DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?

Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT’ye adınıza yatırılacaktır.

Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.

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SGK’DAN ALINAN DOĞUM PARASI

SGK’lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK’dan aldığı doğum parası vardır.

Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK’lı annenin yada SGK’lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.