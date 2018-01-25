Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 48’inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu Davos’ta önemli açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomik krizin ardından bir toparlanma yaşandığına işaret eden Şimşek, diğer boyutlarda ise sancıların, artçı şokların devam ettiğini belirtti. Şimşek, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik sorular üzerine, orta vadede iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa’nın rasyonel davranmadığını kaydetti.



SÜREÇ POZİTİF İLERLİYOR

Türkiye’nin bazı ülkelerle olan siyasi gerilimlerinin araya girdiğine değinen Şimşek “Bu konuda birtakım iyileşmeler var. Almanya ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya ile de önümüzdeki dönemde umarım pozitif bir trende girer. Çünkü hiç kimseyle bu anlamda problem yaşamak istemiyoruz. Teröre karşı ilkeli bir tutum sergilemelerini istiyoruz. Bizim açımızdan en büyük konu o. O konuda da birtakım işaretler var. İlkeli bir davranış istiyoruz. Teröre karşı güçlü bir duruş sergilemelerini istiyoruz. Bizim Avrupalı müttefiklerimizle, ticari partnerlerimizle başka türlü bir sorunumuz olmaz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin terörle mücadelesi daha iyi anlaşılacak” dedi. Şimşek, Gümrük Birliği’nin orta vadede genişletilmesinin Türkiye’nin de menfaatine olduğunun altını çizdi. Şimşek, “AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?” sorusuna, “Döndü” cevabını verdi.



2019’DA DÖNÜŞÜM TAMAM

Türkiye’nin altyapısını 2000’li yılların ortalarından itibaren reformlarla güçlendirdiklerini vurgulayan Şimşek “2007’den beri rahat bir dönem yaşatmadılar bize. İnşallah 2019 sonrasında çok güçlü şekilde sektörel, yapısal dönüşümü tamamlayacağız. Türkiye’nin dış ticaret anlamındaki dar boğazları geride kalacak. Enflasyon düşük tek haneye inecek. Reform konusunda iddialıyız” diye konuştu.