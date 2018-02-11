Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Siber güvenlikte yerli sektörün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aktepe “TSK tarafından Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ gerçekleştiriliyor. Bu harekatta kullanılan sistemler, bilişim tabanlı milyonlarca satır yazılım içeriyor. Doğal olarak siber saldırılar, askeri sistemler için de risk. Bu sebeple siber güvenlik alanında, teknoloji üretir ve teknolojiye yön verir bir konuma geçmeliyiz. Milli siber güvenlik sistemi, çözüm ve hizmetleri, ulusal güvenliğimizin teminatı olacaktır. Bu konuda yasal çerçeve başta olmak üzere bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi.