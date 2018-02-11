Osman Çobanoğlu ANKARA
Siber güvenlikte yerli sektörün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aktepe “TSK tarafından Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ gerçekleştiriliyor. Bu harekatta kullanılan sistemler, bilişim tabanlı milyonlarca satır yazılım içeriyor. Doğal olarak siber saldırılar, askeri sistemler için de risk. Bu sebeple siber güvenlik alanında, teknoloji üretir ve teknolojiye yön verir bir konuma geçmeliyiz. Milli siber güvenlik sistemi, çözüm ve hizmetleri, ulusal güvenliğimizin teminatı olacaktır. Bu konuda yasal çerçeve başta olmak üzere bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi.
Askerî sistemlere millî kalkan şart
11.02.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, 13 Şubat’ta gerçekleştirilecek 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : siber güvenlik,
542774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542774.aspx
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