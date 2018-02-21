Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, “Elektrikli otomobil sahiplerinden bugün itibarıyla, elektrik motor gücüne göre yüzde 3-15 ÖTV alınıyor. Bu oranlar, yakıt motorlu araçların oldukça altında. Konuya ilişkin gerek Bakanlık tarafından 2 Şubat 2018’de yapılan basın açıklamasında gerekse de Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki yasa görüşmeleri sırasında, kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, ÖTV’ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır” denildi.