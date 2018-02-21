Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding Sigorta Grubu’nun yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Dinçer, sürdürülebilir kârlı büyümeye, yüzde 25-30 seviyesinde öz kaynak verimliliğine devam edeceklerine vurgu yaptı. Elementer sigortada pazardaki büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğini anımsatan Dinçer, şunları kaydetti: Bu aslında daha yüksek olabilirdi ama trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının olumsuz etkisi oldu. Elementer sigorta pazarında Aksigorta 2017’de yüzde 39 büyüyerek 2,6 milyar TL prime, AvivaSA hayat sigortası pazarında yüzde 51 büyüme ile 461 milyon TL prime, Bireysel Emeklilik’teki fon büyüklüğü ise yüzde 29 artışla 15,2 milyar TL’ye ulaştı.