Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan konut kredisi faizleri ile birlikte konut talebinde durgunluk yaşandığı sıcak bir konu olarak gündemde yerini korurken tüketici güven endeksindeki ilgili veriler de alıcının konuta ilişkin güveninin toparlanma eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

Tüketici güven endeksinde yer alan gelecek 12 aya ilişkin konut alma ya da konut inşa ettirme olasılığına ilişkin endeks Kasım 2017'de 5,8 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilerken, Aralık ayında bu endekste başlayan yükseliş Ocak ayında da devam etti.

Ocak ayı tüketici güveni endeksi rakamlarına göre gelecek 12 ayda konut alma ya da inşa ettirme endeksi 8,9 puan olarak gerçekleşti.

İlgili endeksin 2012-2014 döneminde genelde 10 puanın üzerinde olduğu takip eden dönemde ise gerileme kaydettiği görülmüştü. Endeks, 2017 yılında da çift hanelere yükselmişti.

KONUT TAMİRAT OLASILIĞINDA 9 AYIN ZİRVESİ

Endekste yer alan konut ile ilgili bir başka veri olan konutta inşaat olasılığında ise yükseliş kaydedildiği görüldü. Ocak verilerine göre gelecek 12 ayda konutta tamirat olasılığı 31,6 puanla 9 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EMLAK KONUT'TAN KOTA VE TALEP VURGUSU

Sektörde artan stoklar ve talebin seyri tartışılırken, Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum'dan düzenleme çağrısı geldi. Kurum, her başvurana inşaat ruhsatı verilmemesi gerektiğini belirterek, “Önümüze gelene ruhsat vermememiz gerekiyor. (İnşaatı) yapacak kişinin mali yeterliliği var mı, teknik yeterliliği var mı? Bunlara bakılmalı. Yeterliliği olmayanlara da vermemek gerekiyor. Çünkü bu sefer iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt edemiyoruz.” dedi.

İnşaat sektörünün 2017’de Türkiye’nin büyümesine önemli katkılar sağladığını aktaran Kurum, “Bu yıl sonu için yüzde 6-7 büyüme öngörülüyor. İnşaat sektörünün de buraya katkısının geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 20 civarında olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

TÜİK verilerine göre 2017’de 155 bin bina ruhsatı, 1 milyon 323 bin daire ruhsatı, 270 milyon metrekare de alan ruhsatı alındığını anımsatan Kurum, “Bu rakamları kıyasladığınızda bir önceki yılda bina sayısı 133 binmiş, yüzde 16 artmış 2017’de. Daire sayısı bir milyon ruhsat alınmış geçen sene, bu da yaklaşık yüzde 33 artmış. Şimdi burada bir yanlışlık var. Tabii ki inşaat sektörü lokomotif sektör, bu tartışılacak bir konu değil ama bizim bir şekilde bunu düzenleme altına almamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Emlak Konut özelinde 2017 satış hedeflerini yakaladıklarını anlatan Kurum, “Madem satış kötüydü, madem talep yoktu biz satış hedefini nasıl yakaladık. Her yerde bu aynı değil. Bir düzenleme yapmazsak eğer tüm sektörü olumsuz manada etkileyecektir. Buna ilişkin hem hükümetimiz nezdinde hem de sektör nezdinde açıkçası çalışmalar da var, inşaallah bir an önce gelecektir.” diye konuştu.

Sektöre belli düzenlemeler getirilmesi gerektiğini söyleyen Kurum, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gayrimenkul sektörüyle bir araya geleceğini ifade ettiğini aktardı. Kurum, “Bunun adı tapu harcı mıdır? KDV düzenlemesi midir, KDV iadesi midir veya Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) bir payın buraya ayrılması mıdır? Bu düzenlemenin de inşaat sektörü için yapılması gerektiği kanaatindeyim. Neticede bu sektörün önemini hepimiz biliyoruz.” diye konuştu.