Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bu seferin ilkinden farklı olacağını belirten Bakan Özlü, “Üssün yer seçimini yapacağız. Giden heyetin içinde mimar var. Ön projelendirmeyi gerçekleştirecek. Yani Antarktika’da kuracağımız bilim üssünün yer ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Birincisinde yer konusunda bir çalışmamız yoktu. Orada, hangi alanlarda bilimsel araştırma yapılacağına bakmıştık. 4 alan belirledik. Sorunsuz giden bir projemiz. Şubat sonunda 29 kişilik heyetimiz Antarktika’ya gidecek. Bu seferde gemiyi kiraladık. İnşa etmeye vaktimiz yok ama ileriki dönemde, uzun vadede bir gemi ihtiyacı var. Ya ikinci el bir gemi alırız ya da bir gemi inşa ederiz” dedi.