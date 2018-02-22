Osman Çobanoğlu ANKARA
Bu seferin ilkinden farklı olacağını belirten Bakan Özlü, “Üssün yer seçimini yapacağız. Giden heyetin içinde mimar var. Ön projelendirmeyi gerçekleştirecek. Yani Antarktika’da kuracağımız bilim üssünün yer ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Birincisinde yer konusunda bir çalışmamız yoktu. Orada, hangi alanlarda bilimsel araştırma yapılacağına bakmıştık. 4 alan belirledik. Sorunsuz giden bir projemiz. Şubat sonunda 29 kişilik heyetimiz Antarktika’ya gidecek. Bu seferde gemiyi kiraladık. İnşa etmeye vaktimiz yok ama ileriki dönemde, uzun vadede bir gemi ihtiyacı var. Ya ikinci el bir gemi alırız ya da bir gemi inşa ederiz” dedi.
Antarktika için gemi alacağız
22.02.2018 - 04:55 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim üssü kurulması konusunda düzenlenecek ikinci Antarktika seferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : antarktika,gemi,
545520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545520.aspx
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