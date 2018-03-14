Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'nitelikli dolandırıcılık' kabul ederek suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar ettiği öğrenildi. Uruguay'a kaçtığı iddia ediline Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdüğü ifade edildi. Ümraniye'deki genel merkez de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı. Bazı Çiftlik Bank şarküterileri ise hedef olmamak için kepenk kapattı. Aydın'ın ülkeden kaçtığını bayiler de doğruladı. Aydın'ın kaçtığının anlaşılması üzerine Ümraniye'deki genel merkeze gelen bayıler, hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Sözleşmelerin iptali ve alacaklarının temini için arayışa giren üyeler avukatların ve noterlerin kapısına koştu. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200 çiftçi, tesisleri kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçilere müdahale etti. Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın “Tırını satıp hayvan alan var. Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Akrabam tarafından kandırıldım" dedi. Tesislerden ayrılan 113 kişi, Bursa Adliyesinde suç duyurusunda bulundu. Mağdurların, şirket hakkında, ‘bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık’ yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık yetkilileri, şirket hakkında daha önce İstanbul’da da açılan davalar olduğunu, şikayet dilekçelerinin ana davayla birleştirileceğini ifade etti.

234 MİLYON TL KIBRIS'A UÇTU

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank 2016-2017 yılları arasında 77 bin 843 kişiden toplam 512 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398 milyon TL ödeme yapan şirket, kalan 114 milyon lirayı Kuzey Kıbrıs'a aktardı. Para dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.