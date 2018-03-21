Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Dijital dönüşümün temel yapı taşlarından biri olan bulut teknolojileri her gün daha da zorlaşan ekonomik ve rekabet şartlar altında önemini giderek artıyor. Şirketler BT harcamalarını ciddi ölçüde bulut yatırımlarına kaydırmaya başlarken bulut bilişim pazarının yıl sonuna kadar 140 milyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ancak buna rağmen Türkiye bulut bilişimde gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer alıyor. KOBİ’lere bulut bilişimin yolunu açmak için harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu alanda önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılması planlanan çalışmayla, Türkiye’deki bilişim teknolojileri altyapılarına sahip kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, hukuki belirsizlikler giderilerek güvenlik ve verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Çalışma kapsamında ulusal kuruluşlar, üniversiteler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve özel sektörle yakın iş birliğini sağlayacak bir platform oluşturulması hedefleniyor. Birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliği konularında Avrupa Birliği’nde (AB) belirlenecek standartlar takip edilirken, ilgili düzenlemeler yapılacak. Bunların yanı sıra AB içerisinde hizmet sunan güvenli bulut sağlayıcıların belgelendirilmesine ilişkin stratejiler izlenerek, gereken uyum çalışmaları yürütülecek. AB’ye paralel olarak gizlilik ve güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.



FARKINDALIK ARTIRILACAK

Bulut bilişim hizmetine ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik de birtakım tedbirler alınması planlanıyor. Bulut bilişim hizmet kalitesi standartları belirlenecek. Bulut altyapısını sağlayacak şirketlere cihaz ve yazılımlara yönelik vergi muafiyeti, istihdam, enerji gibi teşvik mekanizmaları geliştirilecek.