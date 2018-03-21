Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı asansör kaza sigortasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları süren taslağa göre bina yöneticisine getirilen bu yükümlülükle, asansördeki kişilerin başına gelebilecek ani olaylar durumunda uğrayabilecekleri bedensel zararlar teminat altına alınacak. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları tek bir poliçeyle temin edilecek. Bu mecburiyet, söz konusu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdikten 1 yıl sonra uygulamaya geçecek.



YETKİLİ SERVİS DE YAPTIRACAK

Yönetmelik taslağında asansör yetkili servislerine de yükümlülük geliyor. Buna göre yetkili servisler, bakımdan kaynaklandığı ispat edilen zararları karşılamak için mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Söz konusu sigortanın poliçe tutarının 500 adet asansör bakımına kadar 100 bin lira, 500 ila bin asansör bakımına kadar 250 bin lira, binden fazla asansör bakımında ise 500 bin lira olacağı belirtildi. Hâlihazırda sektör temsilcilerinin taslak yönetmeliğe ilişkin görüşleri toplanıyor.

KAPASİTE RAPORU DA İSTENECEK

Asansör monte eden firmaya yeni bir zorunluluk daha geliyor. Buna göre firma, asansör tescili için başvururken kapasite raporu da verecek. Bu belge, Sanayi sicil belgesi, garanti belgesi, TSE hizmet yeterlilik belgesi, uygunluk raporu, AB uygunluk beyanı gibi belgelerle birlikte asansör tescili başvurusunda istenecek. Kapasite raporu, üretim yapan bütün kuruluşların üretim gücünü gösteriyor. Bu düzenleme de yönetmelik değişikliğinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.