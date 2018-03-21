Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin gözünün maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış getirecek kararda olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede yüzde oranları düşük kaldığını bu oranların yüzde 8-9’a yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Yaklaşık 9 milyon emekliye her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemede artış konusunu gündeme getiren Nacar, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini, ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkat çekerek "Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi, doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor" dedi.

"Ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor"

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Nacar, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin harcamalarındaki fişlerin karşılığı olarak aldıkları yüzde 15 oranına kıyasla bugünkü ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor. Bugün emeklilerimiz, ek ödemedeki yüzde 4 ila 5`lik düşük oranlar nedeniyle her ay maddi kayba uğruyor. Bu, emeklilerimizin vergi yükünü omuzlarında hissetmesine neden oluyor. Bu yükün azaltılması ek ödeme oranlarının yüzde 8-9`a yükseltilmesiyle bir miktar mümkündür."

"Şeker hastalarına erken maaş ödensin"

Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden şeker hastalarının bin 800 gün primleri varsa malulen emekli olabildiğini belirten Erhan Nacar, "Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli bir oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Şeker hastaları da eğer şartları sağlayabiliyorsa malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az bin 800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor.

Hastalığın en az 3 organı bozması ve raporla belgelenmesi talep ediliyor. Yurt dışında yüzde 90 ve hatta yüzde 100 raporu olanlar Türkiye’den malulen emekli olmak için tekrar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yönlendirdiği hastanede heyete girmeleri gerekmektedir. En az yüzde 60 rapor almaları gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanını Nacar, emeklilik başvurusu yapıp yaşlılık aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans uygulamasının kendilerini de kapsamasını isteyen emeklilerin bu konudaki taleplerini ise şöyle anlattı:

"Bu konuda bir çalışma yapıldığını duymuştuk. SGK’dan bu yönde bir adım bekliyoruz. `Maaş avansı bizim nakit ihtiyacımız için can simidi olur` diyorlar. Emekliler avans tutarının maaşın 3 katı olmasını, maaştan da 36 ay taksitle kesilmesi beklentisi taşıyor. Uygulama hayata geçerse, emekliler SGK’ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek."