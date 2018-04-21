Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son yıllarda yerli atağı başlattı. İnsansız hava aracını (İHA), tank ve roketini üretip yerli uçak, yerli uydu ve otomobil üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Sanayi ürünleri ihracatını artırdı, dünyanın dört bir yanına binlerce çeşit ürün ihracatı yapıyor ama güneş gözlüğünü ithal ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Numan Hocaoğlu, Türkiye’ye yüzde 100 yerli üretim güneş gözlüğü bulunmadığını söyledi. TÜİK verilerine göre, geçen yıl en fazla güneş gözlüğü ithalatı Çin’den gerçekleşti. Toplamda 7 milyon 8 bin 765 güneş gözlüğü için 135 milyon 323 bin 748 dolar ödendi. Gözlükle ilgili işletmelerin bir kısmı daha çok montaj yaptı.



SADECE 1 MİLYONU MAĞAZADA

İlkbahar ve yaz aylarında güneş gözlüğü satışları patlıyor ama rakamlar, gözlük mağazalarında satılan ürünlerin sadece 1 milyon adet civarında olduğunu gösteriyor. Kalan 6 milyonluk güneş gözlüğü de işporta ve giyim mağazalarında satılıyor. Çok ucuz fiyatla satılanlar ise kaçak yoldan ülkemize geliyor. Bu da direkt göz sağlığını tehdit ediyor. 1 Haziran 2017’den itibaren gözlük ithalatına getirilen yüzde 29,8’lik ek vergi kaçak gözlük miktarının daha da artmasına sebep oldu.



YERLİ TEŞVİK EDİLİYOR AMA

Devlet yerli üretimi destek için adet başına 5 TL destek veriyor. Ancak üretici hammadde ithalatı yaptığı için maliyet yine de yüksek. Uzmanlar, üretim ve ihracat yapılmasına rağmen markamızın olmaması yüzünden, her yıl modayla büyüyen sektörden yerli üreticinin pay alamadığını ifade ediyor.