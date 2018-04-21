Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşümü Konferansı için gittiği Almanya’da önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allegemeine Zeitung’a röportaj veren Albayrak’ın, “Almanya’nın güvenliği Türkiye’den başlar” cümlesine dikkat çekildi. Bakan Albayrak “Aynı şekilde Türkiye’nin de güvenliğinin Almanya’dan başlamasını istiyoruz. Bugün Türkiye’de makine kimyadan otomotive, enerjiden lojistiğe kadar ortaklı ya da tam sermayeli, 7 bine yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. 1,2 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak Rüzgâr YEKA ihalemizi Alman Siemens kazandı. Alman şirketlerinin, Türk ekonomisine duyduğu güveni de gösteriyor. Bu güvenin, siyasi ilişkilere de hâkim olması gerekiyor. Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz, Türkiye’nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği güçlü destektir” dedi.

Bakan Albayrak’ın Alman medyasına verdiği mesajlar şöyle: Son dönemde ilişkilerimizin, olması gerekenden çok gerilerde olduğunu vurgulamak lazım. Bu durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. TANAP ve TAP, Avrupa’nın da enerji arz güvenliği için çok önemli bir işlev görecek. Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle, hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile... Avrupa yıllarca NABUCCO projesini konuştu ancak hayata geçiremedi. Ancak Türkiye ve Azerbaycan’ın üstlendiği rol ve sorumluluk ile, Avrupa için bu kadar önemli proje hayata geçebildi. Bu projeye yarın başka ülkelerin gazı da dâhil olabilir. Bütün bu altyapı, aslında Avrupa için de önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor. Avrupa’da doğabilecek herhangi bir arz riskinde Türkiye, onlar için de en kolay ve hızlı çözüm olabilecek.