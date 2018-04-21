Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin uluslararası sermaye kuruluşları arasında küresel bir aktör olması açısından büyük önem taşıyan İstanbul Finans Merkezi hızla yükseliyor. 2021 yılında tamamlanması hedeflenen finans merkezinin ilk ve tek rezidans projesi Ağaoğlu tarafından satışa çıkarıldı. Emlak Konut ve Ağaoğlu’nun hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği 319 bağımsız birime sahip rezidansta fiyatlar 500 bin TL’den başlıyor 2 milyon liraya kadar çıkıyor.



KATAR’DA TANITTI

Proje hakkında bilgi veren Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “İstanbul Finans Merkezi’ne Ağaoğlu olarak bugüne kadar 400 milyon dolar yatırım yaptık. Bu rakam 700 milyon doları bulacak. Bölgenin tek konut projesinin kaba inşaatı şu an hazır. Bu birimleri yatırımcılara cazip fırsatlarla sunacağız” dedi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin tanıtımı için Katar’a bir ziyarette bulunduklarını anlatan Ağaoğlu, buradaki yatırımcılardan Türkiye’ye hâlâ ciddi ilgi olduğunu kaydetti.



UCUZ FİNANS GETİRECEK

Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas üyesi Hasan Rahvalı da İstanbul Finans Merkezi projesiyle finansmana erişimin kolaylaşacağını söyledi. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık dış kamu borcu olduğunu hatırlatan Rahvalı, şunları kaydetti: Finans Merkeziyle yüzde 2 daha ucuza borçlanabilirsek, yılda 10 milyar dolar tasarruf sağlanır. Dünya piyasalarından 500 milyar dolarlık bir kaynak girişiyle Türkiye Batı ülkeleriyle yarışır.



300 MİLYON TL BEKLİYOR

Ağaoğlu Grubu’nun finans merkezindeki projeleriyle ilgili detaylı bilgi veren Rahvalı, “Rezidans projemizde 319 bağımsız bölüm var. Proje adı A Block. Ağırlıklı olarak 1+1 ve çok az sayıda 2+1 var. Rezidans fiyatları 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişiyor. Bu blokun satışından 300 milyon TL’lik hasılat bekliyoruz. Aynı zamanda burada kongre merkezi, 77 adet ofis ve regresyon alanındaki ticari alanları da sırayla hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Erken seçim kararı konut satışını artırır

Mart ayında yüzde 14’lük düşük yaşanan konut satışlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ali Ağaoğlu, bir süredir belirsizliğin sebep olduğu bir daralmanın yaşandığını ancak alınan erken seçim kararıyla yakalanacak istikrar ortamının satışlarda yeniden yükselişi sağlayacağını vurguladı. Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut da “Şu an bir düzeltme yaşanıyor. Sektör olarak önümüz yaz ve ramazan olduğu için satışların artmasını beklemiyoruz. Ama eylülden sonra erken seçim kararıyla da birlikte çok ciddi bir ivme bekliyoruz. Canlanmayla birlikte fiyatlar da enflasyonun biraz üzerinde gerçekleşebilir” diye konuştu.