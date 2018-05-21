Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekliye Ramazan bayramı ikramiyesi ve Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak, Emekliye Ramazan bayramı ikramiyesi ve Kurban bayramı ikramiyesi kaç TL olacak? gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Başbakan Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklama, emekli vatandaşlarımızı sevindirdi. Zira Başbakan, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı öncesi ikramiye verileceğini açıkladı. Emekliler ise bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? sorularına cevap aramaya başladı.

Senelerdir çalışarak; yaş ve istenilen süreyi tamamlayan emekçiler, emeklilik hakkı kazandıktan sonra bir nebze olsun rahat ederek çalışmalarının karşılığını alıyor. Bunların yanında belli dönemlerde ek ikramiyeler, emeklilerimizin yüzünü güldürüyor. Her bayram öncesi verilen ikramiyeler, emekliye rahat bir nefes almasını sağlıyor. Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı kararla her emeklilere Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesi 1000 TL ikramiye verileceği kararlaştırıldı. 24 milyar liralık ekonomi paketini açıklayan Yıldırım, 12 milyon emekliye bayramlar öncesi ikramiye dağıtılacağını açıklaması; emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler ise bu ikramiyelerin ne zaman verileceği ve ne kadar verileceğini merak içerisinde sorguluyor.

Emeklilere Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak

Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde verilecek bin lira ikramiyenin 2018 Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ne zaman yatırılacağı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi. Tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Cumhurbaşkanı, emekliye bayram ikramiyesi kanununu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye verilecek Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili kanunu onayladı. 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan bu kararla birlikte emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye fırsatından istifade edecek.

Emekliye bayram ikramiyesi hakkında Başbakan'ın açıklaması

Önemli bir müjdeyi vereceğini söyleyen Başbakan, alınan kararlarda son maddenin emeklileri ilgilendirdiğini söyledi. 12 milyonun üzerinde emekli aylığı alan vatandaşın olduğunu belirten Yıldırım, emekli olmadan aylık bağlanan gaziler, şehit yakınları ve köy korucularından da bahsetti.

Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

Her Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesi birer ikramiye verileceğini aktaran Yıldırım, Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi 1000 lira emekli ikramiyesi verileceğini açıkladı. 12 milyonun üzerinde emekli olduğunu ifade eden Yıldırım, emeklilerimizin daha fazlasına layık olduğunu vurguladı.

Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesinden kimler yararlanacak?

Çalışarak emekli olan, gazi, şehit ve korucuların dışında dul ve yetimlerin de dahil bundan istifade edeceğini söyleyen Yıldırım, ''Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.'' dedi.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı, 15 Haziran Cuma günü başlayacak;

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)