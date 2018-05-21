Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Sonuçlar, YHT’lerden memnuniyet oranının yüzde 83,3’e yükseldiğini gösterdi. Özellikle ‘YHT ile seyahati her zaman tavsiye ederim’ diyenlerin sayısı yüzde 28,7’den yüzde 59,9’a çıktı. YHT ile seyahati tercih etme sebepleri incelendiğinde ise yüzde 34,8 ‘seyahat süresi’, yüzde 22,3 ‘hızı’, yüzde 15,7 ‘konfor’, yüzde 8,6 ‘zamanında ulaşım’, yüzde 6,5 ‘saat uygunluğu’, yüzde 6,5 ‘güvenlik’, yüzde 3,8 ‘fiyat’ ve yüzde 1,8 ‘sefer sıklığı’ oldu.