Osman Çobanoğlu Ankara
Sonuçlar, YHT’lerden memnuniyet oranının yüzde 83,3’e yükseldiğini gösterdi. Özellikle ‘YHT ile seyahati her zaman tavsiye ederim’ diyenlerin sayısı yüzde 28,7’den yüzde 59,9’a çıktı. YHT ile seyahati tercih etme sebepleri incelendiğinde ise yüzde 34,8 ‘seyahat süresi’, yüzde 22,3 ‘hızı’, yüzde 15,7 ‘konfor’, yüzde 8,6 ‘zamanında ulaşım’, yüzde 6,5 ‘saat uygunluğu’, yüzde 6,5 ‘güvenlik’, yüzde 3,8 ‘fiyat’ ve yüzde 1,8 ‘sefer sıklığı’ oldu.
10 kişiden 8’i YHT’yi sevdi
21.05.2018 - 05:53 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 05:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanan yolcuların memnuniyetini ölçmek için 5 hatta anket yapıldı.
Osman Çobanoğlu Ankara
Etiketler : yht,yüksek hızlı tren,
561080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/561080.aspx
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