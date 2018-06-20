Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuzla İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare  Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 24  Haziran seçimlerinin kritik bir viraj olduğunu söyledi.24 Haziran seçimlerinin, oy vermenin de ötesinde bir süreç olduğunu  ifade eden Albayrak, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin dört kattan  fazla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bölgesindeki en önemli cazibe merkezlerinden biri  haline geldiğini anlattı.

Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 5 yıldır, içeride ve dışarıdaki  terör örgütleri ile onlara destek veren küresel güçler tarafından organize edilen  operasyonlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.Türkiye'nin rekor büyümesine rağmen, uluslararası derecelendirme  kuruluşlarının  seçim öncesinde not düşürdüğüne işaret eden Albayrak, "Tüm bu  saldırılarda ve girişimlerde yer alanlar, hiçbir ortak zemini olmamasına rağmen,  tek bir noktada buluşuyor. O da Türkiye'yi yıkmak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı  yıkmak, itibarsızlaştırmak." diye konuştu.

Albayrak, muhalefetin tek önemli motivasyonunun ülkenin birlik ve  beraberliğine yönelik ektikleri nefret tohumu olduğunu belirtti. Albayrak, şöyle  konuştu:

"Bugün dillerinden düşen nefret söyleminde, iftiralarda yurt dışı  terör örgütü, PKK, FETÖ'nün imzası yok mu? 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından  bombalanan Gazi Meclis'te ellerine FETÖ'nün verdiği paçavraları sallayanlar  bunlar değil miydi? Başörtüsünün üniversitelerde, kamuda serbest bırakılmasına  karşı çıkanlar bunlar değil miydi? 2013'te, '2018'de herkese zorla başörtüsü  taktıracaklar' demişler. 2018 geldi, geçiyor. Öyle bir durum yok ortada.  10  yıllarca bu ülkenin potansiyeli ve enerjisini sahte korkularla yok ettiler.  Sırtını Kandil'e dayayanlar bunlar değil mi? Doğuyu, Güneydoğu'yu yakanlar,  yıkanlar... Suruç'ta yaşananlar, videoları izledik. Saldırı anı ortada. Ortaya  atılan iddiaların tamamının yalan ve iftira olduğu açık. İnsan utanır ama  utanmaları da yok ki. Bursa'da şehit annesinin tepkisine tahammül edemeyenler,  Türkiye'yi kamplaştırma noktasına getiriyor. Beş benzemezi bir araya getiren bu  akıl ve plan emin olun bu topraklarda yazılmadı. Beş benzemez hangi akıl ve  planla bir araya geliyor. 'Herkese 3-5 bin dağıtacağız' diyorlar. Sonra da  dükkanları kapatacağız herhalde. Biliyorsunuz, 90'larda öyle bir hikaye oldu,  2001'de de ekonomik kriz. O yüzden, birilerinin ekonomi diye bir derdi yok."

"Dünyanın en büyüğü olacak"

Albayrak, 16 yıllık tecrübeyle dünyanın gittiği yeri iyi okuyarak,  "Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" ve benzeri başlıklar altında çok  kapsamlı bir dönüşüm yaşanacağını anlattı. Son iki yılda enerji teknolojileri başta olmak üzere çok önemli  adımlar atıldığını kaydeden Albayrak, Türkiye'nin ilk, dünyanın da en büyük deniz  üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali ihalesi için hazırlıkların  tamamlandığını söyledi. Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu yeni santral bin 200 megavat kapasitede, dünyanın en büyüğü  olacak. En ileri teknolojiyle yapılacak. Asgari yüzde 60 yerlilik şartıyla  türbinler üretilecek. Bir rüzgar türbini 8 bin parçadan oluşuyor. Sanayimiz işin  içinde olacak, OSB'lerimizle birlikte yapacağız. Bu projenin ihale tarihini yarın  açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz.  Yüzde 80 yerli mühendis şartıyla bu dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye, sadece  yatırım çeken büyüyen ekonomisiyle değil, Ar-Ge geliştiren bir ülke olarak da  ihracat üssü olacak. Her yıl 3-5 bin megavat yenilenebilir enerji için, 5-10  milyar dolar ekipman ithalatı yapıyoruz. Türbinler, güneş panelleri Türkiye'de  üretildiği gibi bölgede ihracat anlamında da büyük bir pazar açacağız. Bunu kendi  insan kaynağımızla yapacağız."