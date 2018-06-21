Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul bulunacak. Kurullar arasında ekonomiyle ilgili ‘Ekonomi Politikaları Kurulu’ ve ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’ yer alacak. Bunlar ‘Finans Ofisi’, ‘Teknoloji Ofisi’ ve ‘Yatırım Ofisi’ adıyla hayata geçirilecek. Bakanlıklar ayağında ise ekonomide önemli birleşmelere gidildi. 16 Bakanlığın bulunması beklenen yeni sistemde birleşmeye gidilen bakanlıklar arasında ‘Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı’ ile ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ bulunuyor. Ticaret konusunda ise artık tek bir bakanlık görev alacak ve adı Ticaret Bakanlığı olacak. Hâlihazırda dış ticarete Ekonomi Bakanlığı, iç ticarete ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bakıyor.

YENİ BÜTÇELERE ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanlığına bağlı 7 başkanlık bulunacak. Bunlar arasında ise ekonomiyle ilgili olarak ‘Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ oluşturulacak. Bugüne kadar bütçe kanun tasarısını hükûmet hazırlayıp Meclis onayına sunuyordu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise bütçe kanun teklifini hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanının olacak. Ancak bu bütçenin yürürlüğe girmesi için TBMM’nin onayı gerekecek. TBMM’nin bütçeyi reddetme ve kabul ettiği bütçenin harcamalarını denetleme sorumluluğu olacak. TBMM, cumhurbaşkanının önerdiği bütçeyi reddederse önceki senenin bütçesi yeniden değerlendirme oranında artırılarak yürürlüğe konulabilecek. Bu Başkanlığın da bu konularda çalışması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dönemde ofis sistemiyle ilgili bazı ifadeler kullanarak “Ofis sistemini de oluşturacağız. Bu ofis sistemi ile de farklı birimleri bu ofis sistemi içinde aktive edeceğiz. Görünmeyen ama direkt cumhurbaşkanı ile ilintili birimler olacak. Detaylarını son düze çıktığımızda açıklayacağız” demişti.