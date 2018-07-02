Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kullanarak ev alma hayali kuranların faiz yükü artıyor. Konut kredilerinde faiz oranı, Ziraat Bankası’nın öncülük ettiği ve 10 Mayıs’ta başlattığı kampanya ile yüzde 0,98’e düşmüştü. Ancak son dönemde gerek mevduat faizleri gerek Merkez Bankasının fonlama oranları gerekse sendikasyon kredilerinin maliyetlerinde yaşanan yükselişler, konut kredisi faiz oranlarına da yansımaya başladı. Oranlar, 0,98’den yukarı yönlü güncellendi. Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı, yüzde 1,27’de bulunuyor. Önceden 0,98 ile verilen 100 bin TL konut kredisinin aylık taksidi 1.420 TL iken, 1,27’den verilen kredinin taksidi 1.628 TL olarak gerçekleşiyor. Böylece faiz yükü ayda 208 TL, 120 ayda ise 24 bin 960 TL tutarında artmış oldu. “Yüzde 0,98” kampanyasına katılan kurumlardan Ziraat Katılım, oranını yüzde 1,42 olarak belirledi. Vakıf Katılım yüzde 1,49’a çekti. Vakıfbank, yüzde 1,51’e yükseltti. Türk Ekonomi Bankası yüzde 1,63’e, Şekerbank ise yüzde 1,95’e çıkardı. Edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası ve Halkbank da bu hafta konut kredi faizlerinde güncelleme yapacak. Sektör temsilcileri; bayram, seçim, sınavlar gibi insanları bağlayan engellerin teker teker ortadan kalktığını, artık herkesin tatile odaklandığını, yeni faizlerin ve güncellenecek konut fiyatlarının tüketiciyi yeni bir bekleme dönemine götüreceğini, böylece sektörde bahar ve kampanya döneminde yaşanan canlılığın sona ereceğini belirtiyor.