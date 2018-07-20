Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 4,8180 liradan alınan dolar, 4,8200 liradan satılıyor. 5,6230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6250 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6090 lira olmuştu. Dolar kaç lira? Dolar bugün ne kadar? İşte 20 Temmuz Euro ve döviz fiyatları

08:00 Dolar Trump'la düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed faiz artırımlarına dair eleştirileri dolara negatif yansıdı.

Dolar Endeksi 95,46'dan 94,93'e kadar gerilerken Dolar/TL 4,8215'ten 4,7950'ye çekildi.

Bu sabah ise Dolar Endeksi 95'te ve Dolar/TL 4,81'de

Euro/TL 5,6160

Trump, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." ifadelerini kullandı.

DOLAR TAHMİNİNDE BEKLENTİ 5'İ AŞTI

Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü'nün düzenlediği Temmuz ayı Beklenti Anketi'nden öne çıkanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde dolar beklentileri yükselmeye devam ediyor.

Dolar/TL için beklenti Temmuz anketinde tüm vadelerde yükselirken 12 ay sonrası için uygun ortalama tarihte ilk kez 5'i aşarak 5,0592 oldu. Beklentilerin medyan ortalaması 5,10 ve modu 5,25 çıktı.

Önceki aya göre artış 28 kuruş.

Cari yıl sonu Dolar/TL beklentisi de 4,5837'den 4,8328'e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Beklenti anketinde enflasyon ve faiz beklentilerindeki artışın da hızlandığı görüldü.

TÜİK'in ayın başında açıkladığı TÜFE artışı yıllık yüzde 15,39 ile 2003 başlangıçlı veri seti zirvesine çıkarken beklenti anketinde de cari yıl sonu tahmini 160 baz puan artışla yüzde 13,88 oldu. 12 ay sonrası TÜFE tahmini 60 baz puan artışla yüzde 11,07 ve 24 ay sonrası TÜFE tahmini 36 baz puan artışla yüzde 9,54'e çıktı.

Cari ayda enflasyonun aylık yüzde 0,83 artması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Bunun yanı sıra enflasyonda bozulmanın devam etmesi ve TCMB'nin sadeleşme adımını izleyen son faiz artışlarının piyasa beklentilerine de yansıdığı görüldü.

Aağırlıklı ortalama fonlama maliyeti için tahminler cari ay için yüzde 17,67'den yüzde 18,32'ye çıkarken 12 ay sonrası için beklenti yüzde 16,33'ten yüzde 16,79'a tırmandı.

BIST repo ve ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,23'ten yüzde 18,22'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Yıl sonu büyümesi için anketin 66 katılımcısının beklentisi önceki ay yüzde 4,6'dan gerilediği yüzde 4,2'de kaldı.

Katılımcılar bir sonraki yıl için beklentilerini de yüzde 4,1'den yüzde 4,0'e düşürdü. Cari yıla ait büyüme beklentisi Mayıs ayı anketiyle 2018'de ilk kez gerilemişti ancak bu düşüş 0,1 puan ile sınırlıydı.

3 GRUPTA 66 KATILIMCI

TCMB Beklenti Anketi'ne Temmuz'da reel sektörden 10, finansal sektörden 53, profesyonel gruptan da 1'i öğretim üyesi ve 2 gazeteci 2 kişi olmak üzere 66 katılımcı yanıt verdi. Temmuz anketinde diğer profesyoneller grubundan beklenti yer almadı.

FED BAŞKANI POWELL: EN İYİ SEÇENEK KADEMELİ ARTIRIMI SÜRDÜRMEK

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan ve 4,86'yı test eden dolar/TL'de Fed başkanı Powell'ın açıklamarı sonrası yön aşağı çevrildi.

Kur 4,7888'e kadar düştü. Bankalararası piyasada dolar 4,79'un üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise yatay bir seyirle 5,60 civarında işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini söyleyen uzmanlar, olası yükselişlerde 4,90'ın direnç olarak takip edileceğini bildirdi.