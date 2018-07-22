Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz iki yılda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle oldukça inişli çıkışlı trend izleyen turizmde, yeni teşvikler getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı düzenlemeyle, yurt dışında tanıtım yapmak isteyen firmalara yönelik destek kapsamını genişletti. Yapılan açıklamada, “Son düzenleme, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması, Türkiye’nin ve turizm destinasyonlarının yurt dışında tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik desteğin sağlanması için kapsamı genişletiyor ve sektörün tüm unsurlarını içine alıyor. Buna göre; konaklama sektörünün yanı sıra, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerinden sektör meslek birliklerine, derneklerden vakıflara, deniz-turizm tesisleri işletmelerine kadar birçok kesime, tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Yürürlüğe giren kararla, asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ve deniz-turizm tesisleri işletmelerinin, bir önceki mali yıl içerisinde 750 bin dolar dövizi yurt dışından sağlaması gerekiyor” denildi.