Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl IPSOS tarafından gerçekleştirilen ‘ING Uluslararası Araştırmalar’ın son raporu, Türk tüketicileriyle ilgili ilginç detayları ortaya koydu. Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesi, ABD ve Avustralya’dan 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; ülkemizde dijital bankacılığı kullanan kişilerin yüzde 76’sı, hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini ‘mobil cihaz’lar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu oran, yüzde 65’lik Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Rakamlar, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayardan mobil cihazlara kaydığını net şekilde ortaya koyuyor. Benzer şekilde, Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 60’ı, son yaptığı fatura ödeme işlemini mobil cihazları üzerinden gerçekleştirdi. Avrupa genelinde bu alanda mobil cihazların payı, yüzde 40 oranında görünüyor.

Bu arada Türkiye’de son 1 yıl içinde internetten alışveriş yapmış kişilerin yüzde 28’i, en az haftada 1 defa bu işlemi yaptığını belirtiyor. Türkiye bu oranla; Hollanda ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 7 ülkeyi geride bıraktı. Söz konusu oranın en yüksek olduğu ülke, yüzde 41 ile İngiltere oldu.