Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantısı için bulunduğu Arjantin’den döner dönmez, ayağının tozuyla çalışmalarına devam etti. Dönüşte yaptığı açıklamada “her kesimi dinleyeceğini” vurgulayan Bakan Albayrak, dün bu konuda ikinci adımı attı. Geçen hafta ilk ziyaretini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Bankalar Birliğine yapan Bakan Albayrak; İstanbul Dolmabahçe’de bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya gelerek, gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile, ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek, her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



KRİTİK KELİME ‘UYUM’

Ekonomi politikalarını belirlerken “daha güçlü iletişim” vurgusu yapan Bakan Albayrak, “Genel stratejilerimizle birlikte, iletişim planı da çalışıyoruz. Aynı hedef doğrultusunda, hızlı, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini tüm paydaşlarla uygulayacağız. Bu sistemin içerisindeki her bir paydaş bizim için kıymetli, her birinin görüşlerinden, yaklaşımlarından maksimum faydalanmak zorundayız. Çünkü küresel rekabette, ülke olarak siz bir seviyeye talipseniz, bu iletişim çerçevesi de olmak zorunda. Bu dönemin en kritik ve anahtar kelimesi ‘uyum’ olacak. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Herkesin aklına ihtiyacımız var. Burada, bütün paydaşların uyumu, koordinasyonu, iletişimiyle, üzerine koya koya gittiğimiz çerçevede çok daha güçlü fotoğraf çıkacak” ifadelerini kullanmıştı.

Kimler toplantıya katıldı?

Bakan Albayrak’ın düzenlediği toplantıya katılan isimler şöyle sıralandı: Deniz Gökçe, Kerem Alkin, Burak Saltoğlu, Burak Arzova, Erhan Aslanoğlu, Tahsin Yazar (Bakan Danışmanı), Ömer Demirhan (Bakan Danışmanı), Murat Sağman, Nurullah Gür, Şant Manukyan, Özcan Kadıoğlu, Bülent Aksu (Bakan Danışmanı), Ertuğrul Altan (Bakan Danışmanı), Erdal Sağlam, Atılım Murat, Cem Demiroğlu, Haluk Bürümcekçi, Cevdet Akçay ve Şeref Oğuz...

Albayrak, uzun ve detaylı notlar aldı

Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde gerçekleşen toplantı, 2.5 saat sürdü. Çıkışta açıklama yapan Prof. Dr. Kerem Alkin “Bugün gelen akademisyenler, dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğunu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere nasıl etkilerinin olabileceğini anlattı. Ve bunların, Türkiye için nasıl fırsata dönüştürüleceği konusunda tespitler yapıldı” dedi.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz da, “İçeride uyumun önemi konuşuldu. Ekonominin çeşitli aktörlerinin görüşleri alındı. Herkes kısa ve orta vadede neler yapılması gerektiğini anlattı. Bu konuyla ilgili olarak Bakanımız, uzun ve detaylı notlar aldı. Hatta bir görüş de oluşmaya başladı. Özellikle Türkiye’nin dönüşüm sürecinde taşıdığı fırsatlar ve aynı zamanda tehditler, bir bakıma herkes tarafından dile getirildi” diye konuştu.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise “Verimli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor, bunların paylaşıldığı bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Burak Saltoğlu da, Bakan Albayrak’ın konuşmasında, piyasa ve bankacılık aktörleri ile bu tip etkinliklerin daha çok yapılacağını söylediğini aktardı.