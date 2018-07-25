Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurban rehberi hazırladı. Rehberde kurbanlık hayvan alırken, nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Bakanlık ayrıca vatandaşın, alacağı kurbanlığı internet ortamında sorgulayabileceği mobil uygulama sitesi kurdu. Rehberde, kesilecek hayvanların özellikleri belirlendi. Kurbanlık devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, görünüş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa, 6 ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilecek. Hayvanlar, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olması ve dişlerinin tamamının veya çoğunun dökük olması hâlinde ise kurban edilemeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda yaşanan hayvan varlığının durumunu göz önünde bulundurarak rehberde vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Bayram öncesi kamu spotu hazırlanarak, anaç hayvanların kurban edilmemesi istendi. ‘Ana olmadan dana olmaz’ isimli kamu spotu, televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanıyor.