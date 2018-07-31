Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Güneş enerjisinin ana bölümlerinden fotovoltaik ve yoğunlaştırıcı güneş enerjisi konularında Avrupa ülkeleriyle iş birliğine gidilecek. Bu kapsamda güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması için çağrıya çıkıldı. Çağrıya en az 1 katılımcının Türk sanayisinden olması şartıyla, en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek. Her araştırma ekibi kendi ülkesindeki fonlayıcı kurum tarafından desteklenirken, Türk araştırmacılara 1 milyon 80 bin liraya kadar destek verilebilecek. Bunun yanı sıra bilimsel toplantılara katılma, çalışma ziyaretleri gibi faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri için programda sağlanan 10 bin liralık bütçe de geçerli olacak. Çağrı kapsamında; gelişmiş endüstriyel PV teknolojileri, gelişmekte olan PV teknolojileri, bina ve alt yapıya entegre PV teknolojileri, PV santrallerinde performans artırıcı teknolojiler, düşük maliyetli ve yeni nesil yoğunlaştırıcı güneş enerji teknolojileri konuları destek alabilecek.

DESTEĞİN YÜZDE 75’İ KOBİ’LERE AYRILDI

Çağrıya katılan Türk firmalar TÜBİTAK’ın ‘Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı’na başvuracak. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer oluşturan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 olarak belirlendi.