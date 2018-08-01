Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta almış olduğu kararla, tasarruflu konut kredisi projesini başlattı. Vatandaşın alacağı ev enerji tasarrufu sağlıyorsa kredi kolaylığı tanınacak. Enerji performansı A sınıfı olan konutlara değerinin yüzde 90’ı kadar kredi verilebilecek. Enerji potansiyeli B sınıfı ise bu oran yüzde 85 olacak. Diğer konutlara verilen yüzde 80 kredi desteği olduğu gibi devam edecek.



PEŞİNAT YÜZDE 10

Türkiye’de düşük ve orta gelirli kesimlerin satın alabileceği daire fiyatları 70 bin TL- 150 bin TL arasında değişirken, BDDK’nın başlattığı bu projenin ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaşa umut olması bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar, alacağı konutların enerji potansiyeli yüksek ise yüzde 10 peşinatla kredi çekebilecek ve kira öder gibi ev sahibi olacak.

SATIŞLARA İVME KATAR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkanı Nazmi Durbakayım, projenin konut sektörünü hareketlendirmesi yönünden olumlu bulduğunu açıkladı. Durbakayım, kredi miktarlarının çevreci konutların yapılmasını teşvik edeceğinin altını çizdi. Enerji tasarrufu projesi ile 2023’e kadar 1,7 milyon konut dönüşecek ve 10 milyar dolar gelir elde edilecek.