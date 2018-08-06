BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.436,51 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36,  holding endeksi de yüzde 1,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek  kazandıran yüzde 1,52 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,91 ile  turizm oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış  ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.568,43 puana  kadar gerilemesinin ardından 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin  haber ve açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu  dile getirdi.