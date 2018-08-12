Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Turizmde ilginç günler yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 çıkarılmasıyla müşterisine yer bulmakta zorluk çeken oteller satışlarını durdurdu. Sektörün yurt dışı satışlarında ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Kurda yaşanan yükseliş sebebiyle tur operatörlerinin satışları durma noktasına geldi. Öyle ki erken rezervasyon yaptıranlar paralarını yakmayı göze alarak turlarını iptal ettiriyorlar.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki otellerin yüzde 90’ının dolduğunu ve bazı otellerin satışı kapattığını söyledi. Kurban Bayramı’nda insanların kurbanlarını kestikten sonra tatile çıktıklarını gözlemlediklerini bildiren Sili, “Her ne kadar uzun bir bayram dönemi olsa da 3-5 günlük tatiller ağırlıklı gerçekleşecek. İç pazardaki talep bu yönde. Bir yandan da Avrupa ve Rusya’dan ciddi bir talep olduğu için tesislerimiz dolu durumda” diye konuştu.

Zor durumda kalan tur operatörlerinin yurt dışı paketlerinde indirime gitmesine rağmen yerli turistin harcama yapmak istemediğine dikkat çeken Arkon Acente Müdürü Ahmet Bilgili de “Döviz hareketliliği nedeniyle ekonomik olarak orta seviyeli vatandaşlar için yurtdışı harcamaları doğrudan arttı. Bu nedenle yurt dışı turlarımız direkt olarak olumsuz etkilendi. Hatta erken rezervasyon yaptıranlar biletlerini bile yakmayı göze alıyor” dedi. Yurt dışı gezilerinin yanı sıra iş toplantılarının da iptal edildiğini belirten Bilgili, “Yakın zamandaki tüm planlar iptal edildi. Sadece iki gün önce üç turumuz iptal edildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul’daki otellerin odaları avro olarak vermesinin de yine acenteleri ve anlaşmaları etkilediğini dile getiren Bilgili, “Otel odaları avro ile satılıyor. Bu da yerli, acenteleri sıkıntıya sokuyor. Özellikle Boğaz kenarındaki büyük otellerde öyle bir sıkıntı var. Ama avro bu bantta oturursa iç pazarda farklı bir çözüme, gidecektir” açıklamasında bulundu.