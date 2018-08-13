Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Swap nedir, swap işlemi ne demek? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. BDDK'dan yapılan açıklamada bankalara swap işlemi sınırlama getirildiğini duyurdu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından Swap nedir, swap ne anlama geliyor sorularını sormaya başladı. Peki Swap nedir, swap işlemi ne demek? İşte detaylar...

BDDK açıklaması ve Swap işlemi ile ilgili detaylar için tıklayın

Swap işlemi, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap piyasasında ağırlıklı işlem gören swaplar döviz Swapları ile faize dayalı Swap sözleşmeleridir.