Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcılar, tahvilde satıcı hissede alıcı olmaya devam ediyor. Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, üç haftadır üst üste tahvilde satış, hissede alış tarafında yer alıyor.

10 Ağustos'la biten haftada yabancılar net 196,5 milyon dolar tahvil sattı. Önceki iki haftada 200 milyon dolarlık satışıyla birlikte üç haftalık dönemde 396,5 milyon dolar satış kaydedildi.

Tahvilde satışa karşın yabancı aynı haftada 45,8 milyon dolarlık net hisse alımı yaparak hissedeki ardışık alımını üçüncü haftaya taşıdı. Üç haftalık dönemde hissede net yabancı alımı 159,9 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü (repo dahil) 10 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 196,5 milyon dolar azaldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 45,8 milyon dolar arttı.

Bu değişimlerle birlikte DİBS stokunun piyasa değeri 18,62 milyar dolardan 17,07 milyar dolara geriledi. Hisse stokunun piyasa değeri ise 31,64 milyar dolardan 29,36 milyar dolara geriledi.