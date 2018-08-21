Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 8 milyon engelli ve 1 milyondan fazla yatağa bağımlı hasta var. Bu kişilerin aileleri, tatil, bayram gibi günlerde evden ayrılmak durumunda kaldığında yakınlarını emanet edecek kişi sıkıntısı yaşıyordu. Bu sıkıntı, son yıllarda gelişmeye başlayan evde bakım hizmetleri sayesinde aşıldı ve hatta bu hizmet yeni bir pazara dönüştü. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde hızla büyüyen bir sektör olan evde bakım hizmeti, yeni bir pazar oluşturdu. Dünyanın birçok ülkesinde popüler sektörlerden olan evde bakım hizmetlerini kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl bayram tatillerinin uzun olmasının de etkisiyle sektör 100 milyon dolarlık (yaklaşık 600 milyon lira)

bir pazar oluşturdu. Türkiye’de 8 milyon engelli, 1 milyon yatağa bağımlı hasta olduğunu söyleyen Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, özellikle tatil dönemlerinde yatağa bağımlı hasta yakınlarının zor durumda kaldığını, bu hizmetle çözüm getirildiğini söyledi. Evde bakım hizmetinin doktor gözetim, bakıcılık, hemşirelik ve diğer ihtiyaçlara göre geniş bir yelpazeye ulaştığını söyleyen Vardar, bu hizmetin günlük, haftalık ve aylık olarak tercih edilebileceğini söyledi.



9 GÜNLÜK TATİLLE 2’YE KATLANDI

Bugün başlayan Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarıldığını, bu sebeple evde bakım hizmetine talebin arttığını söyleyen Tayyar Vardar, “Yatağa bağımlı hastası olan, yakınını tatile götüremiyorsa, kendisi için de tatil yok demek ama tatil herkesin hakkı. 600 bin alzheimer ve 150 bin kanser hastası da istatistiklerde mevcut. Gözü arkada kalmadan gitmek isteyenler bu hizmeti tercih ediyor. Bayram ve tatil dönemlerinde bu talep yarı yarıya artış gösteriyor” dedi.

Özel sigortada evde bakım 2 ay ücretsiz

Evde bakım hizmetlerinde özel sigortalar kapsamında iki ay boyunca ücretsiz hizmet almanın mümkün olduğu belirten Dr. Tayyar Vardar, vatandaşların bu imkândan haberdar olmadığını ve kendi yaptığı sigortanın içeriğini, sunulan haklarını bilmediği için ücretsiz hizmetten faydalanamadığını ifade etti. Evde bakım hizmeti almanın daha ekonomik bir hizmet olduğuna da değinen Dr. Tayyar Vardar, “Bir kere ameliyat olursunuz, hastanede bir hafta yatarsınız. Ancak hayat evde devam eder. Evde bakım hizmetlerinin bu anlamda sunduğu ekonomik bütçe özel bir hastanede ödenen maliyeti 3’te birine kadar düşebiliyor” açıklamasını yaptı.