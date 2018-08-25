Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin 100 günlük icraat programında yer alan eylemlerini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı. Bu kapsamda trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirerek çevrenin korunması ve ekonomiye olumlu katkı sağlanması amacıyla, 3 bin kilometrelik bisiklet yolu yapımı için belediyelere maddi destek verilecek. Ayrıca ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığını koruyabilmek amacıyla, 5 yılda 60 bin kilometre “gürültü bariyeri” yapımı konusunda destekte bulunulacak.