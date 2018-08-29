Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde dev indirim kampanyası başlattı. “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak. Faizin 0,98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek. Dolar ve altın ile yapılan ödemelerde ise döviz ve altındaki her yükseliş konut fiyatından düşülecek. Başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığı kampanya 31 Ekim’de sona erecek. Kampanyanın 100 bin konut ile sınırlı olacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Bu oran mevcut konut stokunun yüzde 25’ine denk geliyor. Kampanyada projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak. Yani 500 bin liraysa 450 bin liraya inecek. Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize veya altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın verdiği peşinat kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. Yine 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu geriye kalan 120 aylık tutar içinse aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Dairenin totaline baktığımızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz yine çok büyük bir fedakârlık var” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bakan Kurum, sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösterdiğini kaydederek “Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu millî duruş bu millî birlik, millî seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü. Böyle durduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizim bileğimizi kimse bükemez ve bükemeyecektir” diye konuştu.

Kurum, kampanyaya katılan konutlarda fiyat sınırlamasının olup olmadığının sorulması üzerine, hiçbir sınırlama olmadığını belirterek, “Ancak şunun takibini yapacağımızı buradan yine vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. ‘Kampanya başladı fiyat artıralım, satıldı fiyat artıralım’ söz konusu değil. Bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse, bu şartlar ve fiyatlarda yüklenicilerimiz bunu gerçekleştirecek. Bunun takibini de biz inşallah yapacağız. Fiyat konusunda bir limit yok” ifadelerini kullandı.

ABD ürünü kullanılmayacak

Emlak Bankasının kurulum çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum “Amerikan menşeli ürünlerin kullanılmayacağını, Emlak Bankasının kurulup ithal ikameli malların yerli üretimde katkı sağlaması adına bankaca çalışma yaptığımızı, yine Emlak Bankası ile sektöre ve gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz. İnşallah bunu da çok kızsa zamanda kurup hem vatandaşlarımızın faydalanacağı hem de sektörün faydalanacağı bir banka olması yolunda hızlı adımlarımız var, inşallah yıl sonuna da bu süreci tamamlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Konut 33 proje ile destek veriyor

“Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasına birçok şirket çok sayıda projeleriyle dahil olacak. Emlak Konut Genel Müdürü Gedikli, Emlak Konut olarak 33 projede toplam yaklaşık 12 bin bağımsız bölümün yüzde 25’i olan 3 bin bağımsız bölümle kampanyaya katıldıklarını söyledi. Emlak Konut’un kampanyaya dahil olan projeleri şu şekilde: “Adım İstanbul, Avangart İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark Bahçekent, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3, İdealist Cadde, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Körfezkent Çarşı, Köy, Kuzey Yakası, Merkez Ankara, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Ofis Karat Bakırköy, Semt Bahçekent, Sofa Loca, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları, Yeniköy Konakları.”

600 bin lira kazanç

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Şu anda 500 bin liralık bir ev için 400 bin TL kredi çekilmesi gerekiyor. Faiz oranları ise yüzde 2,2 seviyesinde. 400.000 TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede 1.140 bin TL ödüyorlar. Evin toplam maliyetine 100 bin peşinatı da dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya ulaşıyor. Kampanya ile 500 bin liralık evin bedeli 10 yıllık vadede 640 bin liraya geliyor.

Stokları eritiriz

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Kampanya dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendirecek. Konut almak için bekleyen yatırımcı da hareket geçerek bu fırsatı değerlendirecek. Böylece kampanya sonuna kadar ciddi bir konut satışı olacağını tahmin ediyoruz, stokların erimesi için çok önemli bir adım atılmış oldu.

Rekor kırarız

Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Afşin Aykanat: Roya Nova projemizle kampanyayı destekliyoruz. Mayıs ayında desteklediğimiz kampanya ile yatırımcı taleplerinde ciddi bir artış yakalamıştık. Yeni kampanya ile de mevcut taleplerin çok üstünde bir taleple karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Satışlarda zirveye ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ev almanın tam vakti

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: Validebağ projemizle bu kampanyada yer alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘döviz ve altınlarınızı bozdurun’ çağrısına da destek veren bu kampanyanın Türkiye ekonomisinin parlak geleceğine büyük katkıda bulunacağına inancımız tam. Ben konut almanın tam vakti olduğunu düşünüyorum.

Limit ve kefalet yok

Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

Daha önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin TL’ye kadar olan kredilerde geçerliydi bu böyle bir sefer limit olmayacak.

Kampanya 100 bin konut ile sınırlı olacak

Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

120 ayda yüzde 0,98 vade farkı uygulanacak.