Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, otomobilin anavatanı olan ülkeler de dâhil, dünyaya otomotiv ve yan sanayi parça ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv endüstrisi, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla, 19 milyar 198 bin dolarlık ihracat yaptı. Özellikle haritada gösterilemeyecek, ismi fazla bilinmeyen bölgelere ihracat dikkat çekti. Pasifik Okyanusu’ndaki Yeni Kaledonya ve Samoa, Afrika’nın batısındaki Cape Verde, ada ülkeleri Bermuda ve Mauritius ve Afrika’nın güney ucundaki Lesotho sadece bunlardan birkaçı... Toplam ihracatın yüzde 59’u Bursa’dan gerçekleşti. Bu arada yılın 7 ayında ABD’ye ihracat da, yüzde 26,60 düşüşle, 552 milyon 905 bin dolara geriledi.

Rusya’da hedef 500 milyon dolar

Türk otomotiv sektörü, Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirerek bölgesel gücünü pekiştirmek amacıyla, MIMS Automechanika Moskova Fuarı’na millî katılım gerçekleştirdi. Fuara katılan 47 Türk firması büyük ilgi gördü. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Rusya’ya ihracat, yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018’in tamamında 500 milyon dolara yaklaşması hedefleniyor.