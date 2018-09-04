Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en prestijli kalkınma hamlelerinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgede bulunan bereketli toprakların tamamının gelecek yıl suyla buluşturulması planlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, proje kapsamında devasa yatırımların bölgeye kazandırılmaya devam edildiğini söyledi. Binlerce hektar arazinin hâlihazırda proje kapsamında sulandığını vurgulayan Karahocagil “Sulama projelerinin özellikle 2019’da büyük çoğunluğu tamamlanacak. Silvan Barajı Projesi gibi dev olan çalışmamız da tamamlandığında GAP Eylem Planlarının sulama hedeflerinin tamamına ulaşmış olacağız. Sulamalarla beraber bölgenin gelişiminin çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Çünkü bölgenin en önemli gelir kaynaklarının başında, tarım geliyor” dedi. Karahocagil, bölge illerinin tamamını kapsayan sulama projelerinin hayata geçmesiyle, kuraklığın âdeta yok denecek seviyelere kadar gerileyeceğine dikkati çekti.

GAP kapsamında ilk etapta bölgede barajların inşa edildiğini hatırlatan Karahocagil, buralardan alınan suyun, 50 metre derinliğindeki 200 kilometreyi aşan devasa kanallar aracılığıyla bölgeye yayıldığını ifade etti. Suyun ulaşmadığı ovanın kalmadığını vurgulayan Karahocagil “Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’teki ovalarda ana kanallar neredeyse tamamlandı. Şu anda tarla içi sulama şebeke çalışmaları yapılıyor. Şebekeler de inşallah 2019’a kadar bitecek. Hatta bu yıldan itibaren 800 bin hektar alanı sulamaya başlayabiliriz. Silvan Barajı Projesi’yle beraber de 1 milyon hektar sulama hedefini aşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için şu anda hemen hemen tüm ihalesi yapılan projelere kazma vurulmuş durumda. İnşaatlar hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.