Bursa Valisi İzzetin Küçük'ü makamında ziyaret eden Kurum, burada  yaptığı konuşmada, "Otopark Yönetmeliği"nin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Kurum, bundan sonra yapılacak her daire için bir otopark yapılacağını  belirterek, "Şehir merkezlerinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Artık sokak üzerinde değil, binaların altında, her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız" diye konuştu.

Yönetmelik kapsamında başka önemli kararlar da alındığını aktaran  Kurum, şöyle devam etti:

"Ticari aks olan yerlerde, konut alanı dahi olsa bu alanlarda, hak  sahibi isterse binada hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın binayı katlı otopark  yapabiliyor. Bu alanlarda da otopark ihtiyacını, plan değişikliği yapılmaksızın  çözebileceğiz. Yine önemli bir karar, tüm kamu alanlarında ilgili kamu idaresinin  onayıyla otopark yapabileceğiz. Otopark alanlarını, mevcut binaların veya  bahçelerin altında yapabileceğiz. Bu da şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı  adına önemli."

ARABAM NEREDE KAYGISINA SON

Kurum, Türkiye geneli için mekansal ve stratejik plan hazırladıklarına  dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin 1/100 bin, 1/5 bin, 1/25 bin ölçekli planlarını yeniden  gözden geçiriyoruz. Bunlara ilişkin, bundan sonra yapılacak düzenlemelerde 'Park  et, devam et' sistemini getiriyoruz. İmar planlarında, toplu ulaşım noktalarında,  büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar  toplu ulaşıma arabalarıyla gelecek, arabalarını park edecek ve buradan toplu  ulaşımla şehir merkezine gidecek. Dolayısıyla şehir merkezine arabayla gelme veya  toplu ulaşıma gittiğinde 'Arabamı nereye koyacağım?' kaygısı yaşanmayacak. Bu da  önemli bir düzenleme. Yine şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek,  otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme  imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir değişiklik. Büyük şehirlerde, şehir  merkezlerindeki otopark problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme. Otopark  yapan herkes, otoparkların yüzde 1'ini bisiklet, yüzde 5'ini engelli park yeri,  yüzde 2'sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda."

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 15 Eylül'den sonra yapılacak  başvurular için yeni kuralların geçerli olacağına işaret eden Kurum, "Yönetmelik,  15 Eylül'den önce ruhsat başvurusu yapan, ruhsat işlemleri belediyede devam eden,  imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar eski  yönetmelikten faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.