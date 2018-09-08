Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valisi İzzetin Küçük'ü makamında ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Otopark Yönetmeliği"nin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Kurum, bundan sonra yapılacak her daire için bir otopark yapılacağını belirterek, "Şehir merkezlerinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Artık sokak üzerinde değil, binaların altında, her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız" diye konuştu.

Yönetmelik kapsamında başka önemli kararlar da alındığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Ticari aks olan yerlerde, konut alanı dahi olsa bu alanlarda, hak sahibi isterse binada hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın binayı katlı otopark yapabiliyor. Bu alanlarda da otopark ihtiyacını, plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz. Yine önemli bir karar, tüm kamu alanlarında ilgili kamu idaresinin onayıyla otopark yapabileceğiz. Otopark alanlarını, mevcut binaların veya bahçelerin altında yapabileceğiz. Bu da şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli."

ARABAM NEREDE KAYGISINA SON

Kurum, Türkiye geneli için mekansal ve stratejik plan hazırladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehirlerin 1/100 bin, 1/5 bin, 1/25 bin ölçekli planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bunlara ilişkin, bundan sonra yapılacak düzenlemelerde 'Park et, devam et' sistemini getiriyoruz. İmar planlarında, toplu ulaşım noktalarında, büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecek, arabalarını park edecek ve buradan toplu ulaşımla şehir merkezine gidecek. Dolayısıyla şehir merkezine arabayla gelme veya toplu ulaşıma gittiğinde 'Arabamı nereye koyacağım?' kaygısı yaşanmayacak. Bu da önemli bir düzenleme. Yine şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek, otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir değişiklik. Büyük şehirlerde, şehir merkezlerindeki otopark problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme. Otopark yapan herkes, otoparkların yüzde 1'ini bisiklet, yüzde 5'ini engelli park yeri, yüzde 2'sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda."

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 15 Eylül'den sonra yapılacak başvurular için yeni kuralların geçerli olacağına işaret eden Kurum, "Yönetmelik, 15 Eylül'den önce ruhsat başvurusu yapan, ruhsat işlemleri belediyede devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar eski yönetmelikten faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.