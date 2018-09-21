Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 2017 yılında atık sektöründe 60 bin kişi istihdam edilirken, ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar TL katkı sağlandı. 2023 yılında istihdam sayısının 100 bin, ekonomik katkının yaklaşık 10 milyar TL olması hedefleniyor. Bu rakamların etkili atık yönetimi ile artabileceğini vurgu yapan IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl “Türkiye üretimde kullandığı ham maddelerin çoğunu ithal ediyor. Hâlbuki atıklarımızın büyük çoğunluğu geri dönüştürülebilir. Değerlendirilmeyen her atık, ülkemize döviz kaybı olarak geri dönüyor. Türkiye’de çöpün yüzde 95’ten fazlası gömülüyor. Bunların içinde geri dönüştürülebilir ve enerjiye çevrilebilir atıklar da var ve ekonomik değeri en az 1,1 milyar dolar. Bunu değerlendirdiğimizde, ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayarak, dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz. Üretimde kullandığımız ikincil ham madde oranını artırarak, ham madde ithalatını azaltabilir, dış ticaret açığını düşürebiliriz” dedi.

Bu amaçla en son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı düzenlenecek. Fuar; atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yeni açılımlar sağlayacak. İmalat, istihdam ve ihracat artışı olarak ülkemizdeki gelişmelere katkı sağlayacak.