Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde sektörün büyüklüğünün 2018’in sonuna kadar 13 milyar TL’yi geçeceği öngörülüyor. Tasarımcı Nihat Yıldız, ekonomik krizlerin değişmez kazananı kozmetik ve kişisel bakım sektöründe hizmet vermek isteyenlere, konsept mekân ve salonları öneriyor. Nihat Yıldız “Kuaför salonları, insanların bakımlarının yanı sıra, kısa sürede psikolojik açıdan da daha iyi bir noktaya yükselerek ayrıldıkları bir yer. Bugüne kadar tamamladığımız projelerde müşterilerimiz, konsept salona geçişten sonra yıllık cirolarında 3 kat artış yaşadıklarını ifade ediyor. Konsept kuaför salonları, başarılı sonuçlarıyla sektörde öne çıkıyor” dedi.