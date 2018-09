Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kur savaşları hazır giyim sektörüne yaradı. Yüksek dolarla birlikte ithal ürünlerin fiyatı artarken yurt içinde üretim yapan yerli firmalar fiyat avantajıyla vatandaşın tercihi hâline geldi. Bu dönemde yurt içi satışlarında âdeta patlama yapan yerli firmalar yurt dışı mağazalarıyla da Türkiye’ye döviz girdisi sağladı. Hızlı moda sektöründe satış rakamlarının düştüğü bir dönemde satışları yüzde 30 artırdıklarını belirten Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Koton olarak üretimin yüzde 85’ini Türkiye’de yapıyoruz. Her yıl 527 yerli şirketten yılda 1.8 milyar TL ürün alıyoruz. Aynı zamanda dünyada en fazla ürün çeşitliliğine sahip firmalardan biriyiz. Her yıl 30 bin yeni ürün çıkarıyoruz. Modayı erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Bütün bu özellikler kriz ortamında bize inanılmaz pozitif bir avantaj sağladı. Dolardaki yükseliş sebebiyle yabancı markalar fiyatlarını artırırken biz enflasyonun altında fiyat artışlarına gittik. Hatta bazı ürünlerde fiyatlar sabit kaldı. İç piyasada satışlarımız ciddi oranda arttı diyebilirim. Yerli üretimle hem Türkiye hem de uygun fiyatlarımız sayesinde tüketicilerimiz kazanıyor” dedi.



DÜNYAYI GİYDİRECEĞİZ

213’ü yurt dışında, 303’ü yurt içinde olmak üzere 516 mağazası ile faaliyet gösterdiğini dile getiren Yılmaz, “Koton’un cirosunun yüzde 40’ı yurt dışı satışlarından geliyor. Türkiye’de üretip yurt dışına satıyoruz. Yurt dışı mağazalarımızla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya Koton’un bol çeşitli, kaliteli ve uygun modasını sunuyoruz. Dünyayı Koton’la giydireceğiz” diye konuştu. Hazır giyim sektörünün yüzde 10-12 büyürken kendilerinin ise her yıl yüzde 30 büyüme gösterdiklerini anlatan Yılmaz, “2018 yılını yaklaşık 4 milyar TL ciro, 137 milyon TL yatırım ve 43 yeni mağaza ile tamamlayacağız. Ayrıca Ukrayna, Moğolistan, Arnavutluk’taki ilk mağazalarımızı açtık. Tunus, Cezayir ve Kuveyt’te de yıl sonuna kadar ilk mağazamızı açmış olacağız. İhracatta her yıl yüzde 50 büyüyoruz. 2018’i yaklaşık 160 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz. 2019 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA e-TİCARET SİTESİ KURULDU

Koton’un e-Ticaret sitesi koton.com’un Türkiye satışlarının yüzde 4,6’sına, global cironun ise yüzde 3,4’üne ulaştığına belirten Yılmaz, bu cironun 11-12 mağazanın cirosuna denk geldiğini söyledi. Yılmaz, “29 milyon tekil ziyaretçisi ile Koton.com’da 20 binden fazla ürün bulunuyor. Buradan e-İhracata da başladık. Şu anda 22 ülkeye gönderim yapıyoruz. Ülke sayısını yıl sonuna kadar 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Rusya e-Ticaret sitemiz koton.com.ru temmuzda hizmete açtık. 2019’da da Romanya operasyonunu başlatacağız” dedi.