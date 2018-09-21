Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Ağustos ayında kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,04 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19,92 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,41 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 25,68 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,04 kapanan kooperatif sayısında yüzde 16,19 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,55 oranında azalış oldu. Kurulan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,81 artış oldu. 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,44 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,40 oranında azalış olup kooperatif sayısı yüzde 14,81 arttı.

2018 yılı Ağustos ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 28,90 kapanan kooperatif sayısında yüzde 7,37 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,18 oranında artış olmuştur. 2018 yılı ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,65 oranında arttı. 2018 yılının ilk 8 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,65 kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,41 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21,63 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 12,32 kapanan kooperatif sayısında yüzde 12,34 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,78 oranında artış gözlendi. 2018 yılı Ağustos ayında Iğdır’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. 2018 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 5 bin 536 şirket ve kooperatifin yüzde 86,42’si limited şirket, yüzde 11,90’sı anonim şirket, yüzde 1,68’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,37’si İstanbul, yüzde 9,23’ü Ankara, yüzde 5,24’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Iğdır’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 40,33 oranında azaldı. 2018 yılı ilk sekiz ayında toplam 59 bin 244 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 49 bin 993 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,36’sını, 8.495 anonim şirket ise yüzde 33,29’unu oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 40,33 oranında azaldı.



2018 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin bin 996’sı ticaret, 683’ü inşaat ve 682’si imalat sektöründe kuruldu. 645 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin bin 996’sı ticaret, 683’ü inşaat ve 682’si imalat sektöründe kuruldu.



2018 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 645’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398’i inşaat, 194’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 284’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 186’sı inşaat, 104’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 912’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 337’si inşaat, 167’si imalat sektöründe oldu. 2018 Ağustos ayında kurulan 93 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi oldu.

2018 Ağustos Ayında kurulan 93 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi, 12’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve 11’i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 746 kooperatifin 320’si konut yapı kooperatifi, 106’sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 84’ü motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.



2018 yılı Ağustos ayında bin 180 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Ağustos ayında kurulan bin 180 yabancı ortak sermayeli şirketin 604’ü Türkiye, 148’i Suriye, 108’i Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 180 yabancı ortak sermayeli şirketin 79’u anonim, bin 101’i limited şirket oldu. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 198’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 586’sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 531’i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,32’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.