Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya temasları sırasında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi: Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların belirlenmesi noktasında, enflasyonun daha da altında bir güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa, biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza bir imkan sunuyor olacağız.