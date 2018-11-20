Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da bu kapsama alınmıştı. Bu fırsattan yararlanan vatandaşların 30 Kasım’a kadar gelir testine başvurması gerekiyor. Teste başvuranların GSS primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin (2029 lira) 3’te 1’inden (676.5 lira) az olanların borcu silinecek.

SAĞLIKTAN FAYDALANACAK

Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık’a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ödemeyecek. Hükümet, GSS’de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek prim (61 lira) getirmiş, borcu olanlara önemli imkan sağlamıştı. Bu kapsamda, 2 Nisan 2018’e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silinmişti. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenmişti.